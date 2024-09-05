Двор дома № 25 на улице Полиграфистов в Чехове благоустроят в 2025 году

Глава городского округа Чехов каждую неделю выезжает в дворовые территории и контролирует содержание общедомовых пространств. В результате очередного обхода рассмотрят возможность благоустроить двор дома № 25 на улице Полиграфистов.

Михаил Собакин проверил благоустройство дворов на улицах Весенней и Полиграфистов, а также проконтролировал содержание контейнерных площадок и торговых объектов.

«Без замечаний не обошлось. Предприниматели обязаны в кратчайшие сроки привести в порядок свою территорию, а балансодержатель — вывезти весь негабаритный мусор, включая автомобильные покрышки», — подчеркнул Михаил Собакин.

Жители домов № 29 и № 29А рассказали, что в этом году благоустроили двор, однако фонари установили неправильно, и теперь они светят в окна. Михаил Собакин поручил специалистам решить эту проблему. Он также дал задачу управляющей компании выяснить, почему в третьем подъезде дома № 29 образовалась протечка. График уборки подъездов также приведут в норму. Кроме того, управляющая компания должна следить за подвальными дверьми — они всегда должны быть закрыты.

Михаил Собакин отправился к дому № 9 на Весенней улице.Там уберут граффити, восстановят оголовку канализационного люка и отремонтируют фасад.

Отдельное уделили внимание подготовке к зиме.

«До 15 сентября все дома должны быть заполнены и готовы к отопительному сезону», — поручил Михаил Собакин.

Специалисты «Чеховского благоустройства» должны обрезать деревья, окосить территорию, выполнить ямочный ремонт и установить дополнительные урны. Глава Михаил Собакин рассказал, что будет рассмотрена возможность благоустройства двора дома № 25 на улице Полиграфистов.

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