Двор дома на улице Победы расчистили от снега в Воскресенске

После обильного снегопада коммунальщики расчистили территорию у дома № 26 на улице Победы. Работы провели оперативно, несмотря на сложные погодные условия.

15 дворников и три единицы техники вышли на уборку. Специалисты расчистили пешеходные дорожки и площадки у подъездов до асфальта, обработали их противоголедной смесью и прочистили проезд для автомобилей. Весь собранный снег сразу вывезли на снегохранилище.

Основной проблемой стали машины, оставленные во дворе. Часть из них не принадлежит жителям дома — из-за сугробов автовладельцы часто паркуются в ближайших свободных дворах.

«Мы делаем все возможное, чтобы город был чистым и безопасным. Очень просим жителей отнестись с пониманием: снега в этом году действительно много», — пояснила мастер участка Александра Жарикова.