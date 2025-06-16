Двор благоустроят у домов на улице Дружбы в Чехове

Специалисты благоустраивают масштабную территорию вблизи четырех многоквартирных домов, школы № 3 и больницы в Чехове. Строители расширяют проезды и парковки, устанавливают новую детскую площадку и обустраивают зоны отдыха.

Рабочие готовят основания под будущую стоянку для машин и обновляют уже имеющиеся парковочные места. Общая площадь парковки — более 2,5 тысячи квадратных метров.

Уже частично демонтировали старый игровой комплекс. Его площадь — 200 квадратных метров. Здесь сделают горки, качели, карусели, песочницу и другие элементы.

Приводят в порядок и автомобильные проезды. Один из них — рядом с домом № 6/2 по улице Дружбы, его сделают сквозным для беспрепятственного прибытия спасательных служб.

Параллельно специалисты меняют покрытие на пешеходных дорожках. Работы проходят по программе «Формирование современной комфортной городской среды».