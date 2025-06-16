Двор благоустроят у домов на улице Дружбы в Чехове

Фото: Медиабанк Подмосковья

Специалисты благоустраивают масштабную территорию вблизи четырех многоквартирных домов, школы № 3 и больницы в Чехове. Строители расширяют проезды и парковки, устанавливают новую детскую площадку и обустраивают зоны отдыха.

Рабочие готовят основания под будущую стоянку для машин и обновляют уже имеющиеся парковочные места. Общая площадь парковки — более 2,5 тысячи квадратных метров.

Уже частично демонтировали старый игровой комплекс. Его площадь — 200 квадратных метров. Здесь сделают горки, качели, карусели, песочницу и другие элементы.

Приводят в порядок и автомобильные проезды. Один из них — рядом с домом № 6/2 по улице Дружбы, его сделают сквозным для беспрепятственного прибытия спасательных служб.

Параллельно специалисты меняют покрытие на пешеходных дорожках. Работы проходят по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте