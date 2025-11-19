Двойняшек с экстремально низким весом выходили в перинатальном центре в Видном

Врачи Видновского перинатального центра успешно выходили двойняшек, родившихся преждевременно на 27-й неделе беременности. Будущая мама была экстренно доставлена в центр бригадой скорой помощи, где было принято решение о немедленном проведении кесарева сечения. Родились два мальчика весом всего 900 и 990 граммов.

Сообщается, что двойняшки провели в перинатальном центре 75 дней: 53 дня в реанимации и 22 дня в отделении патологии новорожденных. За это время врачи не только оказывали всю необходимую медицинскую помощь, но и учили маму, как правильно ухаживать за такими маловесными детьми: брать на ручки, кормить и поддерживать их развитие.

«Спасибо всем специалистам Видновского перинатального центра. Благодаря вам мои дети живы, и я могу быть матерью таких прекрасных мальчиков», — сказала мама двойняшек.

После двух месяцев и двух недель выхаживания новорожденных врачи приняли решение о выписке малышей домой. К этому моменту их вес увеличился: один весит 2630 граммов, а другой — 2505 граммов.

Несмотря на выписку, забота о маленьких пациентах не заканчивается. Специалисты отделения катамнеза будут продолжать наблюдать за развитием детей до трех лет и оказывать необходимую поддержку родителям в дальнейшей реабилитации.

Напомним, в 2025 году в Видновском перинатальном центре родились 376 недоношенных детей. Опытные анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, специалисты по реабилитации и другие медицинские работники успешно выхаживали этих маленьких пациентов с весом от 500 граммов.