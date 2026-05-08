Сегодня 12:18 Двойняшек с экстремально низким весом выходили в перинатальном центре в Видном 0 0 0 Фото: Видновский ПЦ Подмосковье

Подмосковье

Дети

Здравоохранение

Беременность

Врачи

В Видновском перинатальном центре врачи выходили недоношенных девочек-двойняшек, появившихся на свет на 26-й неделе беременности. Молодая женщина поступила в медучреждение с начавшимися преждевременными родами, после чего медики приняли решение срочно провести кесарево сечение.

В результате родились две девочки весом всего 830 и 850 граммов при росте около 30 сантиметров.

Малышек из дихориальной диамниотической двойни два месяца выхаживали коллеги из отделения реанимации новорожденных. Проводили искусственную вентиляцию легких и внутривенное питание. Девочки довольно долго нуждались в такой поддержке из-за того, что родились намного раньше срока. После этого еще две недели мама и малышки провели у нас, в отделении патологии новорожденных. Татьяна Куница врач-неонатолог

За время лечения и реабилитации девочки заметно окрепли и набрали вес. К моменту выписки одна из малышек весила уже два килограмма 545 граммов, а ее сестра — два килограмма 800 граммов.

«Назвала своих дочек Алиса и Вероника. Имена девчонкам выбрала „на ходу“. Все случилось очень неожиданно! Спасибо всем специалистам, кто помог моим девочкам появиться на свет, выхаживая все эти долгие месяцы. Стали „своими“ и чувствуем себя „как дома“», — рассказала мама двойняшек.

Сейчас девочки уже находятся дома. Однако наблюдение за их развитием продолжится: до трехлетнего возраста дети будут находиться под контролем специалистов отделения катамнеза перинатального центра.

Фото: Видновский ПЦ

В Министерстве здравоохранения Московской области напомнили, что для будущих родителей в регионе действует портал «Стань мамой в Подмосковье», где собрана информация о системе родовспоможения региона. Кроме того, в Подмосковье работает единый кол-центр, обратиться в который можно ежедневно с 08:00 до 20:00 по бесплатному телефону 8 (800) 550-30-03.