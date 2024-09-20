Двое жителей Раменского стали почетными гражданами округа

Звание «Почетный житель Раменского городского округа» получили Нина Ширенина и Владимир Кирьяков. Награждение прошло в торжественной обстановке.

Знак отличия получила директор территориального управления «Гжель» Нина Ширенина. За время работы в органах исполнительной власти она сделала большой вклад в развитие и благоустройство сельского поселения Новохаритоновское, активно участвовала в организации семинара Московского областного Совета ветеранов.

Также почетное звание получил исполнительный секретарь Совета директоров Раменского городского округа Владимир Кирьяков. Он является муниципальным депутатом, председателем постоянной комиссии Совета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Наградил Нину Ширенину и Владимира Кирьякова почетный гражданин Раменского района, заместитель председателя окружного Совета депутатов Владимир Демин на презентации XIII тома Книги славы и достижений Раменского округа.

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