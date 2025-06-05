Двое выпускников в Наро-Фоминске набрали по 100 баллов на ЕГЭ по химии

Стали известны первые результаты государственной итоговой аттестации в Наро-Фоминском городском округе. Двое учеников набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ по химии.

Наивысший балл по предмету показали выпускники Наро-Фоминской школы № 3 имени Героя Советского Союза Дмитрия Дмитриевича Погодина. Это Илья Кустов и Федор Клемин — ребята, которые проявили исключительную целеустремленность и глубокие знания в области химии.

Подготовкой и руководством учеников занималась опытный педагог Карина Рашидовна Одинцова, чей профессионализм и внимание к каждому ученику сыграли ключевую роль в достижении таких высоких результатов.

«Поздравляю наших выпускников с блестящим результатом и желаю дальнейших успехов при поступлении в высшие учебные заведения! А также поздравляю руководителя и родителей наших выпускников с такими достижениями. Так держать!» — отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.