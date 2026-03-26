Двое спортсменов из Лобни вошли в состав сборной России по дзюдо

Двое воспитанников Академии спорта в городе Лобня — Лейла Алекберова и Айдемир Уруджев — получили возможность представлять Россию на международных соревнованиях по дзюдо среди спортсменов до 18 лет. В ближайшее время их ждет участие в серии отборочных турниров.

28 марта дзюдоисты выступят в Санкт-Петербурге на Кубке губернатора «Аврора», а затем отправятся в Тбилиси. Успешное выступление на этих турнирах даст им шанс побороться за Кубок Европы.

Айдемир Уруджев рассказал, что на первенстве России в Ханты-Мансийске он занял седьмое место, но получил дисквалификацию за запрещенный прием. Несмотря на это, он попал в сборную. «Ошибки уже проанализированы, подготовка идет к предстоящему турниру, где я намерен занять первое место», — заявил спортсмен.

Лейла Алекберова, которая занимается дзюдо почти девять лет, отметила, что пришла в единоборство по стопам отца, который занимался самбо. «Упорные тренировки и поддержка тренеров, а также мамы, которая сопровождает меня на соревнованиях, помогли добиться результата», — сказала она. На вопрос о предстоящем турнире в Санкт-Петербурге Лейла ответила, что намерена взять золото.

Тренер сборной города по дзюдо Эдуард Манучарян пояснил, что ребята заработали путевку в сборную достойным выступлением на первенстве России. Сейчас они находятся в разгрузочном периоде: поддерживают функциональную форму, чтобы подойти к международным соревнованиям в оптимальном состоянии.