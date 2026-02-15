Двое спортсменов из Лобни поедут на первенство России по дзюдо

Юные спортсмены из Академии спорта города Лобня Айдемир Уруджев и Валерий Зражевский будут представлять свой город на Первенстве России по дзюдо. Соревнование для спортсменов до 18 лет пройдет в начале марта в Ханты-Мансийске.

Айдемир Уруджев завоевал бронзовую медаль на Первенстве Центрального федерального округа. По его словам, путь к награде был непростым: «Пришлось сразиться в семи поединках, шесть из которых я выиграл досрочно». Подготовка к турниру заняла около двух месяцев и проходила в режиме двух тренировок в день.

Валерий Зражевский получил путевку на всероссийские соревнования благодаря успешному выступлению на Первенстве Москвы. Он занимается дзюдо уже десять лет и полгода назад уже участвовал в Первенстве России. Спортсмен акцентирует внимание на улучшении своей функциональной подготовки, проанализировав прошлые ошибки.

Тренер ребят, Геворг Мосесьян, вице-президент Лобненской федерации дзюдо и самбо, рассказал, что оба атлета прошли серьезную подготовку в местной Академии. Уруджев тренируется под его руководством уже шесть лет, а Зражевский, ныне представляющий московскую спортшколу «Самбо-70», получил свои первые навыки именно в Лобне.

Специалист подчеркнул, что попадание на Первенство России в этой возрастной категории — это свидетельство высокого уровня подготовки спортсмена. Успешное выступление в Ханты-Мансийске может открыть двери в сборную страны и предоставить возможность участвовать в этапах Кубка Европы.