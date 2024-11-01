Двое школьников Истры примут участие в телепроекте «Комики. Дети»

Варвара Сергеева и Грант Закян из Истры прошли отбор для участия в проекте «Комики. Дети». Всего в этом туре было более 300 заявок со всей страны.

Они прошли отборочный тур и теперь примут участие в первом специальном тв-проекте, реализуется он при поддержке Российского Союза Молодежи.

Всего в нем поучаствуют 25 юных комиков из Краснодарского края, Республики Дагестан, Оренбургской, Ярославской, Амурской и других областей, а также из Москвы.

Для того, чтобы принять участие, нужно было записать двухминутное видео: смешную историю из жизни. Жюри оценивали креатив, харизму, подачу и умение работать на камеру.

Варвара Сергеева и Грант Закян занимаются на базе молодежного центра «Мир» и являются участниками команды КВН «Искры Истры».

Съемки первого этапа телепроекта состоятся уже 24 ноября. Финал проекта «Комики. Дети» пройдет в декабре этого года.

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