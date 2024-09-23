Двое педагогов из Подольска вышли в финал конкурса «Воспитатель России»

Педагоги из Подольска стали призерами и победителями регионального этапа XII Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Двое из них представят городской округ на федеральном этапе.

Представитель Толбинской школы имени Н. Д. Куимова Татьяна Багаева победила в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией», а сотрудница школы № 34 Татьяна Санькова — в номинации «Лучшая инновационная образовательная практика работы с семьями воспитанников».

Второе место заняла педагог лицея № 23 Анна Рубцова в номинации «Лучшая инновационная образовательная практика сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей дошкольного образования от поколения к поколению», а Оксана Пистунова от Дубровицкой школы имени А. Г. Монетова — в категории «Развивающие игры и пособия. Стартап».

Всего в конкурсе приняли участие более 100 педагогов дошкольных учреждений Московской области. Двое воспитателей — Татьяна Багаева и Татьяна Санькова — прошли дальше.

«Поздравляю подольских педагогов с блестящими результатами на региональном этапе XII Всероссийского конкурса „Воспитатели России“. Федеральный этап пройдет уже в октябре. Наш городской округ представят два воспитателя, занявшие первые места. Желаю удачи!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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