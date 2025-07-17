Двое детенышей редкого вида куниц родились под Волоколамском

В Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском появились на свет двое детенышей уссурийской харзы — редкого вида куницы. Родителями стали 10-летний самец Мартин и 6-летняя самка Эльза. Это уже не первое их потомство, рассказали подмосковном Минсельхозпроде.

Сейчас новорожденным зверькам уже исполнилось почти три месяца. Совсем недавно они начали выходить из домика, однако их прогулки происходят только вечером и ночью и объясняются привычным для этого вида куниц биоритмом.

В ведомстве отметили, что размножение уссурийской харзы важно как для сохранения популяции, так и для науки. Наблюдение за развитием детенышей позволяет ученым подробнее изучить их поведение в период адаптации. Здоровье харзят контролируется в лабораториях — это большая часть работы по воспроизводству редкого вида.