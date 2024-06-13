Двое детей-сирот из Мытищ получили квартиры по программе «Жилище»

Свои квартиры в 2024 году в Мытищах получат 20 детей сирот. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что это отличный старт во взрослую жизнь.

«Алина и Эльза поступили в колледжи. Девочки очень талантливые и целеустремленные, с активной жизненной позицией. Уверена, в жизни их ждут много ярких моментов и побед» — поздравила детей Юлия Купецкая.

Программа действует при поддержке президента и губернатора Московской области с 2014 года. Оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты получают квартиры на территории городского округа Мытищ. Так же они могут выбрать сертификаты на приобретение жилья.

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