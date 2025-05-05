Движение запустили по участку трассы М-9 от Москвы до Ржевского мемориала

Капитальный ремонт трассы М-9 «Балтия» продолжается в Подмосковье. Движение уже запустили по четырехполосным участкам от Москвы до Ржевского мемориала.

Работы ведут на территории Волоколамска и Шаховской. В ходе ремонта около 40 километров трассы расширили с двух до четырех полос. Сейчас там наносят разметку и устанавливают ограждения. Кроме того, обустроят локальное освещение вблизи пешеходных переходов, также на местах пересечения с дорогами местного назначения и на примыканиях.

Движение без пересечения встречных потоков обеспечит разворотная петля с переходно-скоростными полосами. Полностью ремонт трассы завершат в ноябре.

Участок от Москвы до Ржевского мемориала открыли в преддверии 9 Мая. Общая протяженность участка составляет 212 километров.

«Очень важно, что в преддверии такого важного для всей страны праздника мы запускаем рабочее движение транспорта на всем расширенном маршруте», — сказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.