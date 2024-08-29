Движение «Волонтеры Подмосковья» отправило 151-й рейс гумпомощи в ДНР

Участники движения «Волонтеры Подмосковья» отправили 151-й рейс в ДНР в рамках акции «Доброе дело». На новые территории доставят канцелярские товары, продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты. В общей сложности граждане получат более 20 тонн необходимого груза.

С целью подготовки детей из Курской области и ДНР к новому учебному году запустили специальный сбор «Доброе дело нашим школьникам». С 16 по 22 августа жители различных городских округов Московской области приносили в волонтерские пункты канцелярские принадлежности и гуманитарную помощь.

Министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила, что новый учебный год представляет собой важное событие как для самих школьников, так и для их родителей. Она подчеркнула, что подготовка ребенка к 1 сентября может быть сложной задачей, особенно для людей, живущих в опасных зонах.

По ее словам, уже третий год существует специальный сбор для учащихся из ДНР, и в этом году волонтеры также помогли детям Курской области.

За время акции удалось собрать около 10 тонн канцелярских товаров, включая ручки, карандаши, тетради, дневники, рюкзаки, линейки, пластилин, краски и другие необходимые вещи. Часть товаров уже была доставлена в Макеевку, Донецк, Новоазовск и Мариуполь, в то время как оставшаяся помощь будет отправлена в Курскую область.

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