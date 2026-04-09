Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 9 апреля

Утром в четверг, 9 апреля, загруженность дорог в Московской области достигла пяти баллов. По сообщению Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона зафиксировано около одного миллиона автомобилей. Это на 3% меньше по сравнению со средними показателями прошлого месяца.

Затруднения в движении наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта призывает водителей быть крайне осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.