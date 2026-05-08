Пробки в Подмосковье 4 балла утром 8 мая
Утром 8 мая уровень загруженности дорог в Московской области достиг четырех баллов, как сообщили в региональном ведомстве.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта Московской области призывает водителей быть предельно внимательными за рулем. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.