Движение в Московскую область затруднено на нескольких шоссе

Утром в среду, 4 февраля, загруженность дорог в Московской области достигла 4 баллов. По информации Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона зафиксировано более 777 тысяч автомобилей. Это на 36% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.

Основные затруднения движения наблюдаются в направлении Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Каширском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон за рулем.