Движение в Московском регионе затруднено: Минтранс призывает к осторожности
По сообщению Министерства транспорта Подмосковья, вечером 6 апреля загруженность дорог Московского региона достигла 4 баллов.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В Министерстве транспорта призвали автомобилистов быть осторожными, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию.