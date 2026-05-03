Движение транспорта временно перекроют в Химках ко Дню Победы

Изменения вступят в силу с 8 мая. Движение и парковку ограничат на нескольких центральных улицах округа для обеспечения безопасности в связи с празднованием 81-й годовщины Победы.

Парковку запретят с 15:00 8 мая до 15:00 9 мая на улице Победы — от пересечения с улицей Березовая аллея и улицей Бурденко до Ленинского проспекта. В сам День Победы, 9 мая, с 09:00 до 15:00 перекроют участки проспекта Мира (в районе домов № 7 и № 12 до пересечения с улицей Чкалова) и улицы Победы (от пересечения с улицей Березовая аллея и улицей Бурденко до Ленинского проспекта).

На этих отрезках выставят дополнительные посты ГИБДД для регулировки трафика. Автомобили, оставленные в зоне ограничений, включая грузовые, могут эвакуировать. Схемы движения общественного транспорта на время перекрытий скорректируют. Власти просят жителей заранее продумывать маршрут.