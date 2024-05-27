Движение транспорта временно перекроют из-за мотофестиваля в Зарайске 2 июня

Транспортное движение перекроют 2 июня в Зарайске в связи с проведением фестиваля «Мото-Фристайл». Запрет на проезд будет действовать с 6:00 до 16:00 на улице Димитра Благоева и на пересечении улиц Ленинской до Комсомольской.
Как пояснили в Подмосковном Минтрансе, временно изменятся схемы движения четырех автобусных маршрутов: № 1 «Автовокзал — завод Офсетных пластин», № 44 «Зарайск — Печерники», № 51 «Зарайск — Большие Белыничи» и № 52 «Зарайск — Саблино».
Автобусы пустят в объезд по Октябрьской улице. В ведомстве призвали пассажиров планировать свои поездки заранее и отнестись с пониманием к временным неудобствам.