Движение транспорта в Рузском и Можайском округах перекроют 3 августа

В воскресенье из-за велозаезда CyclingRace в Рузском и Можайском округах перекроют движение транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Уточняется, что проезд будет закрыт на маршрутах «Руза — Клементьево — Тетерино» и «Руза — Воронцово — Тетерино» с 8:00 до 15:00.

Также во время велогонки не будут курсировать четыре автобусных маршрута: № 26 «Можайск — Настасьино», № 41 «Руза — Можайск», № 46 «Можайск — Перещапово» и № 48 «Руза — Клементьево — Можайск».

Жителям Подмосковья советуют планировать свои поездки заранее, а водителям авто — проезжать в Можайск или Рузу по Минскому шоссе и трассе А-108.