Движение транспорта по одной из размытых дорог восстановили в Дмитрове

Последствия непогоды затронули Дмитровский городской округ, где из-за обильных осадков три дороги в поселке Поповское размыло. В связи с чрезвычайной ситуацией на месте происшествия находится заместитель председателя правительства и министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В настоящее время движение частично восстановлено на одном из подъездов к поселку с направления деревни Нестерово. Специалисты произвели очистку затопленной дороги, осушили территорию.

«Специалисты оперативно начали восстановительные работы — задействовано 17 человек и 12 единиц спецтехники», — сообщил Гержик.

По его словам, к вечеру планируется покрыть данный участок дороги асфальтовой крошкой для обеспечения комфортного проезда.

На трассе «Поповское — Арбузово», где произошло обрушение дорожного покрытия, требуется провести восстановительные работы. В настоящее время ведется оценка объемов предстоящих работ. Ожидается, что движение по данному участку дороги будет возобновлено осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».