Движение транспорта по Яскинскому шоссе в Одинцове закроют на два месяца

Администрация Одинцовского округа информирует о временном закрытии движения на участке Яскинского шоссе в Одинцово. Ограничение вводят с 9 марта по 9 мая текущего года.
Движение перекроют в связи с масштабной реконструкцией железнодорожной станции «Одинцово», которую проводят в рамках развития пригородно-городского пассажирского движения на участке МЦД-1 «Одинцово — Лобня». Для минимизации неудобств разработали и утвердили схему объезда, которая позволит автомобилистам беспрепятственно перемещаться по альтернативным маршрутам.
Временные изменения в организации дорожного движения обозначат соответствующими знаками и указателями. Администрация призывает жителей и гостей округа заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.
Реконструкция станции «Одинцово» — важный этап в развитии транспортной инфраструктуры региона, который повысит комфорт для пассажиров. Власти округа приносят извинения за временные неудобства и благодарят за понимание.
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