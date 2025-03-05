Движение транспорта по Яскинскому шоссе в Одинцове закроют на два месяца

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Администрация Одинцовского округа информирует о временном закрытии движения на участке Яскинского шоссе в Одинцово. Ограничение вводят с 9 марта по 9 мая текущего года.

Движение перекроют в связи с масштабной реконструкцией железнодорожной станции «Одинцово», которую проводят в рамках развития пригородно-городского пассажирского движения на участке МЦД-1 «Одинцово — Лобня». Для минимизации неудобств разработали и утвердили схему объезда, которая позволит автомобилистам беспрепятственно перемещаться по альтернативным маршрутам.

Временные изменения в организации дорожного движения обозначат соответствующими знаками и указателями. Администрация призывает жителей и гостей округа заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.

Реконструкция станции «Одинцово» — важный этап в развитии транспортной инфраструктуры региона, который повысит комфорт для пассажиров. Власти округа приносят извинения за временные неудобства и благодарят за понимание.