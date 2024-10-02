Движение транспорта ограничат в Коломне в дни прибытия Казанской иконы Божией Матери

Чудотворную Казанскую икону Божией Матери доставят в Коломну с 9 по 11 октября. В эти дни в городе будет ограничено движение и стоянка автотранспорта.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 21:00 и коснутся семи улиц Коломны — Дмитрия Донского, Лажечникова, Казакова, Исаева, Святителя Филарета, Лазарева и Кремлевской.

Чудотворный образ разместится в Успенском кафедральном соборе. Все желающие поклониться святыне могут посетить храм с 8:00 до 21:00 9 и 10 октября. 11 октября свободный доступ к Казанской иконе Божией Матери будет открыт с 8:00 до 20:00, после чего состоятся ее проводы.

Общероссийское принесение Казанской иконы Божией Матери началось по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в мае 2024 года. Чудотворный образ посетит десятки городов России, где будут организованы молебные пения и крестные ходы с иконой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».