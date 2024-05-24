Движение транспорта ограничат в Долгопрудном 26 мая на время велопарада

Движение транспорта временно ограничат в Долгопрудном в связи с проведением велопарада 26 мая. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Движение будет ограничено с 11:00 до окончания мероприятия по маршруту движения колонны продолжительностью не более 30 минут. Ограничения будут действовать следующим образом: проспект Ракетостроителей — Лихачевский проспект — улица Новый бульвар — улица Дирижабельная — проспект Ракетостроителей.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать ПДД, а также планировать маршрут заранее.