Движение транспорта ограничат в Долгопрудном 26 мая на время велопарада

Движение транспорта временно ограничат в Долгопрудном в связи с проведением велопарада 26 мая. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение будет ограничено с 11:00 до окончания мероприятия по маршруту движения колонны продолжительностью не более 30 минут. Ограничения будут действовать следующим образом: проспект Ракетостроителей — Лихачевский проспект — улица Новый бульвар — улица Дирижабельная — проспект Ракетостроителей.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать ПДД, а также планировать маршрут заранее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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