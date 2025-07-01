Движение транспорта ограничат у волейбольного центра в Одинцове 4 июля

В пятницу в волейбольном центре на Маршала Жукова, 22 пройдет долгожданное событие — «Бал медалистов — 2025». В связи с проведением мероприятия в городе введут временные ограничения на движение автомобилей.

С 10:00 до 22:00 будет закрыт проезд по бульвару Любы Новоселовой в районе от пересечения с улицей Маршала Жукова до перекрестка с Молодежной улицей. Кроме того, парковка в этом месте будет запрещена с 06:00 до 22:00.

Такие меры приняли, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность граждан, а также для предотвращения возможных террористических и экстремистских проявлений, сообщила администрация Одинцовского округа.

«Бал медалистов» ежегодно собирает выпускников школ, которые получили золотые и серебряные медали за достижения в учебе. Это важное событие не только для самих медалистов, но и для их семей и преподавателей.