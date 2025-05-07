Движение транспорта ограничат с 8 по 10 мая в Звенигороде

Движение автотранспорта ограничат в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Звенигороде Одинцовского городского округа. Меры вводятся на период с 8 мая по 10 мая.

В указанный промежуток времени ограничат движение всех видов автотранспорта на улице Московской — от пересечения с улицей Некрасова до пересечения с улицей Пролетарской и на улице Ленина — от пересечения с улицей Украинской до пересечения с улицей Московской.

Автобусные маршруты № 10, 11, 13, 22, 25, 28, 1054, 50, 452 и 881 будут следовать по улице Некрасова без заезда на остановочный пункт «Магазин № 3».

В праздничные дни в Одинцовском округе запланировано большое количество мероприятий. Ограничения движения автотранспорта связаны с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей муниципалитета.