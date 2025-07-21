Движение транспорта ограничат на улице Спасателей в Жуковском с 23 июля

С 23 июля на улице Спасателей в районе «Технопарка ЦАГИ» в Жуковском будет полностью запрещено движение автотранспорта. Это связано с началом третьего этапа модернизации тепловой инфраструктуры города.

Водителям советуют заранее планировать маршруты с учетом объездных путей, схемы которых опубликованы в официальных источниках и приложениях.

Проводимые работы направлены на повышение надежности системы теплоснабжения и улучшение качества коммунальных услуг для жителей города. После завершения реконструкции изношенные участки теплотрассы будут заменены, что позволит снизить риски аварийных ситуаций в отопительный сезон.

Администрация городского округа Жуковский приносит извинения за временные неудобства и просит жителей отнестись к ситуации с пониманием.

Завершение ремонта намечено на осень, после чего движение по улице Спасателей будет восстановлено.