Движение транспорта ограничат на трассе М-11 в Клину до 15 ноября

С 12 по 15 ноября на 90-м километре трассы М-11 «Нева» в Клину пройдут ночные дорожные работы по замене верхнего слоя асфальта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Московской области со ссылкой на ГК «Автодор».

Работы будут проводить с 20:00 до 07:00. В эти дни на участке введут временные ограничения движения. Так, 12 и 13 ноября будет закрыт съезд с трассы в сторону Санкт-Петербурга, а 14 и 15 ноября — съезд в направлении Клина и трассы А-108.

Ограничения затронут съезды и переходно-скоростные полосы транспортной развязки. Водителей просят быть внимательными и учитывать информацию о ремонте при планировании маршрута, а также соблюдать правила дорожного движения.