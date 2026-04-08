Движение пригородных поездов Рижского и Курского направлений изменится из-за ремонта

В связи с работами по замене двух стрелочных переводов на станции Тушино изменится расписание некоторых пригородных поездов Рижского и Курского направлений МЖД, включая МЦД-2. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологические «окна» назначены с 23:00 10 апреля до 09:00 11 апреля, а также в те же часы 11–12 апреля. В эти дни движение поездов на участке Павшино — Подмосковная будет организовано по соседним путям в реверсивном режиме.

Московская железная дорога обращает внимание пассажиров на существенные корректировки в расписании поездов. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Поезда МЦД-2 будут курсировать по укороченным маршрутам — от или до станции Москва-Пассажирская-Курская. Ряд пригородных поездов дальних маршрутов совершат укороченные рейсы. Часть поездов временно выведена из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: Московская железная дорога.