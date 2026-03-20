Движение пригородных поездов изменится на МЦД-2 и МЖД 21 марта

Двадцать первого марта расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, включая МЦД-2, будет изменено из-за работ по развитию городской дорожной сети. В частности, будет надвигаться пролетное строение автомобильного моста в границах станции Царицыно, как сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологические окна запланированы на период с 11 до 17 часов. В это время движение поездов будет поочередно приостанавливаться по нескольким путям станции. Наиболее значительные корректировки в расписание внесены на период с 14 до 17 часов, когда будет приостановлено движение по второму пути. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Ряд поездов будет следовать по укороченным маршрутам, несколько поездов выведены из расписания. Часть поездов МЦД будет следовать до Курского вокзала, станций Депо, Царицыно и Красный строитель. Некоторые поезда МЦД и дальнего следования на участке Подольск — Царицыно будут проходить без остановок.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».