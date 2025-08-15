Движение поездов на Белорусском и Савеловском направлениях изменится с 15 августа

График движения пригородных поездов на Белорусском и Савеловском направлениях изменится с 15 до 16 августа. В это время будет проходить замена стрелочного перевода на станции Одинцово, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на ЦППК.

С 23:00 пятницы до 9:00 субботы будет закрыт первый путь станции Одинцово — поезда в область проследуют по пути на Москву.

На Белорусском направлении после 22:00 увеличатся интервалы движения до 40 минут, с начала работы до 8:00 — до 50, а до 10:00 — на 30 минут.

Также с периодичностью в полчаса будут ходить составы в период работ на Савеловском направлении. Часть со стороны Лобни проследует от или до Савеловского вокзала.

Актуальное расписание пригородных поездов размещено в мобильном приложении или на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.