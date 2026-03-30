Движение поездов МЦД-3 изменится из-за ремонтных работ

В связи с проведением ремонтных работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги изменится расписание движения поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Часть поездов на участке Зеленоград-Крюково — Останкино — Зеленоград-Крюково будут отменены на всем маршруте следования.

С актуальными изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций, которые обслуживает АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», а также на сайте компании в разделе «Пассажирам». Кроме того, актуальное расписание и билеты доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».