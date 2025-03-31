Движение по ж/д переезду в деревне Алексино под Истрой ограничат 1 апреля
В Московской области продолжают проводить ремонт железнодорожных путей. Движение автомобилей через переезд в деревне Алексино в округе Истра ограничат 1 апреля.
Во вторник с 12:00 до 18:00 машины смогут проехать на участке дороги Алексино — Подпорино — Еремеево по улице Заречная только по одной полосе.
Водителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать поездки заранее.
Автомобилистам напомнили, что проведение ремонтных работ на путях на пересечении железной и автомобильной дорог необходимо для обеспечения безопасности движения.
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