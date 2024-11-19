Движение по ж/д переездам в Раменском и Шатуре ограничат 20 и 26 ноября

Движение автомобилей через два железнодорожных переезда в Подмосковье временно закроют 20 и 26 ноября из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Так, 20 ноября с 08:00 до 20:00 перекроют переезд у поселка Сафоново для модернизации инфраструктуры на станции Раменское. Объехать можно через поселок Мирный или путепровод на Сосновой улице в Раменском.
С 09:00 до 16:00 26 ноября будет закрыт переезд возле остановки Шатурторф в Шатуре. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и уточнять информацию на сайте МЖД.
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