Движение по временному мосту для пешеходов в деревне Поречье откроют 1 апреля

В деревне Поречье Рузского округа завершили строительство временного пешеходного моста через Москву-реку. Движение по нему запустят 1 апреля. Основной мост закроют в середине апреля на капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что дорожные службы заранее подготовили подъезды к временному мосту, а также оборудовали разворотные и остановочные площадки для автобусов.

На время ремонта изменится схема движения маршрутов № 21 и № 455к. Автобус № 21 «Тучково — Колюбакино» будет курсировать по двум участкам: «Тучково — Техникум» и «Поречье — Колюбакино», при этом все остановки сохранятся, а пересадка через пешеходный мост будет бесплатной.

В ведомстве уточнили, что автобусы № 455к больше не будут ездить между Рузой и Тучково — теперь они пойдут из Рузы через Орешки с заездом в Поречье в обоих направлениях. Движение по основному мосту планируют открыть в конце июля, а полностью завершить его ремонт — в сентябре 2025 года.