Движение по трассе М-9 «Балтия» восстановили в Подмосковье

На 26-м километре трассы М-9 «Балтия» в Красногорске сняли ограничения движения, введенные из-за ремонта водопропускной трубы. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Работы затрагивали две полосы Новорижского шоссе. Ограничения планировали держать две недели, но ремонт завершили раньше срока. При этом,, полностью работы еще не завершили — ремонт трубы продолжится до 25 ноября. На этом участке пока действует ограничение скорости до 60 км/ч.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать временные дорожные знаки.