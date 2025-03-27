Движение по тоннелю на Путилковском шоссе в Красногорске запустят осенью

В Красногороске продлжается строительство тоннеля на Путилковском шоссе, который обеспечит дополнительный выезд на МКАД. Его длина составит 500 метров.

Рабочие сейчас завершают установку ограждений для возведения подземной части проезда.

«Также продолжаются бетонирование и гидроизоляция стен и основания открытой части тоннеля, ведется устройство служебных проходов и переустройство инженерных коммуникаций. Открытие движения по тоннелю планируется в четвертом квартале 2025 года», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

По его словам, специалисты скоро закончат работы по устройству подземной части пешеходного перехода возле жилого комплекса «Большое Путилково». Внутреннюю отделку начнут в мае.

Реконструкция шоссе позволит улучшить транспортную доступность в районе и сделает более комфортными поездки для 100 тысяч жителей.