Движение по Северному подъезду к Лобне откроют до конца года

В Лобне продолжается строительство первого этапа Северного подъезда к городу. Как сообщили в Министерстве транспорта Московской области, на основном участке дороги уже завершили формирование земляного полотна и укладку дорожного покрытия.

Сейчас рабочие готовят основания для установки шумозащитных экранов, выполняют работы по пароизоляции и армированию ростверка, а также проводят уплотнение щебеночного слоя до проектных отметок.

«Строительная готовность объекта составляет 38%. Сейчас дорожники приступили к устройству асфальтобетонного покрытия и монтажу бортового камня. Параллельно идет обустройство тротуаров, готовность которых достигла 50%. Открыть рабочее движение по дороге планируется к концу 2025 года», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Новая дорога длиной 550 метров свяжет Северный обход с внутренней улично-дорожной сетью города. Она обеспечит удобный выезд к СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка», ЖК «Восточный», зоне отдыха «Парк Киово» и улице Киово. На участке построят две полосы движения и пешеходные зоны.

Кроме того, в Лобне продолжается реконструкция 1,5-километрового участка улицы Гагарина. После завершения работ транзитный транспорт будет направляться через Северный обход, минуя Батарейную улицу и Букинское шоссе.