Движение по Рогачевскому мосту в Дмитрове откроют к концу 2026 года

Рогачевский мост через канал имени Москвы реконструируют в Дмитрове в четвертом квартале 2029 года, а движение по обновленному сооружению планируют запустить к концу 2026. Сейчас специалисты приступили к устройству подпорной стенки на левом берегу.

В рамках реконструкции старый мост демонтируют, а на его месте возведут новый двухполосный, рассказали в областном Минтрансе. В результате изменения почувствуют более 80 тысяч жителей.

«Сейчас завершены работы по усилению несущих конструкций существующего моста, а также выполнено устройство свайного основания на правом берегу, со стороны Дмитровского шоссе. В настоящий момент на стройплощадке устраивают свайное основание под подпорную стену, предназначенное для ограничения откосов насыпей на левом берегу канала, со стороны города Дмитров», — сказал глава министерства Марат Сибатулин.

Рабочие продолжают обустройство строительной площадки, где разместят спецтехнику, а также переустраивают коммуникации и ведут археологические исследования.

В рамках реконструкции на месте переезда через железную дорогу Савеловского направления будет построен путепровод. Благодаря этому жители смогут экономить до 40 минут времени в пути.

По проекту работы проведут от примыкания Ново-Рогачевской улицы к Правобережной до примыкания к Профессиональной. Протяженность участка составит 3,3 километра. Дорогу расширят до четырех полос, на улицу Луговую будет комфортный съезд, а через ручей Березовец проложат мост. На участке создадут пешеходные зоны и установят шумозащитные экраны.