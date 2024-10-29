Движение по разворотной эстакаде на Каширском шоссе откроют к концу года

Строители приступили к устройству гидроизоляции на пролетном строении эстакады, которую возводят между Каширским шоссе и автодорогой А-105. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Как пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, продолжается строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе, в составе которой возводится два путепровода — через Каширское шоссе и дорогу А-105.

«Строительная готовность объектов составляет 70%, открыть движение по развязке и разворотной эстакаде планируется в конце этого года», — добавил Гержик.

Разворотная эстакада позволит запустить транспортные потоки без участия светофоров, а развязка позволит быстрее выезжать с Каширского шоссе и трассы А-105 на Володарское. После ввода двух дорожных объектов водители смогут сэкономить в пути до 20 минут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.