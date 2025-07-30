Движение по развязке на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе запустят в 2026 году

В Московской области продолжается возведение транспортной развязки на стыке третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги и Дмитровского шоссе. Строители выполнили 50% земляных работ и сейчас укладывают дорожное покрытие.

Проект включает сооружение трех искусственных конструкций. На данный момент завершены фундаменты и опоры всех трех будущих путепроводов, частично собраны их пролетные строения.

На строительной площадке ежедневно работают около 230 специалистов и 85 единиц тяжелой техники. В ближайших планах — укладка асфальтобетонного покрытия, обустройство водоотводных систем и укрепляющих конструкций.

Особое внимание уделят монтажу металлических пролетов над действующим участком Центральной кольцевой автомобильной дороги, а также установке современных систем безопасности.

В рамках проекта также запланировали строительство четырех съездов, реконструкцию 2,3 километра трассы А-107 с изменением ее профиля и геометрии для улучшения эксплуатационных качеств.

Все водопропускные трубы заменят на новые для защиты дороги от подтоплений. Дополнительно установят уличное освещение и металлические барьерные ограждения для повышения безопасности.

Развязка существенно улучшит транспортную доступность близлежащих территорий, перераспределит поток машин с автодороги А-107 на ЦКАД и увеличит пропускную способность этих трасс. Кроме того, объект создаст удобный транзитный маршрут в обход столицы.

Открытие движения по новой развязке запланировано на 2026 год.