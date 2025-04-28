Движение по развязке между Володарским и Каширским шоссе открыли в Ленинском округе

Движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе в Ленинском округе открыли в понедельник, 28 апреля. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Новый объект обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе и А-105 на Володарское шоссе и удобный выезд в сторону Москвы и области. Водители сэкономят более 10 минут в пути», — пояснил заместитель председателя правительства региона Алексей Гержик.

Конструкцию возвели в рамках второго этапа реконструкции Каширского шоссе.

В рамках третьего и четвертого этапов рабочие построят возле деревни Апаринки путепровод через дорогу А-105 и два подземных пешеходных перехода, а также транспортную развязку на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе.

Масштабная реконструкция будет завершена в 2026 году. Пропускная способность Каширского шоссе после окончания работ увеличится по меньшей мере на четверть, что позволит значительно сократить трафик в прилегающих населенных пунктах.