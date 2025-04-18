Движение по развязке между Володарским и Каширским шоссе откроют во 2-м квартале

В Ленинском округе начался второй этап реконструкции Каширского шоссе. Рабочие приступили к укладке асфальта на участке, который соединяет Володарское шоссе с путепроводом через трассу А-105. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Это заключительный участок, который обустраивается в составе транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. После окончания работ строители приступят к нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков. Открыть движение по развязке планируется во 2-м квартале», — рассказали в ведомстве.

Одновременно продолжается третий этап реконструкции. В районе деревни Апаринки строится новый путепровод через А-105 и два подземных пешеходных перехода. Работы планируют завершить к осени 2026 года.

В рамках четвертого этапа реконструкции появится новая развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе. Здесь построят дублеры, участки для разворота и путепровод длиной около 191 метра. Он поможет перераспределить транспортные потоки и обеспечит проезд без светофоров как в сторону Москвы, так и в область. Завершить этот этап планируют во втором квартале 2026 года.