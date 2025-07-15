Движение по расширенному участку Афанасовского шоссе открыли в Мытищах

Движение по участку Афанасовского шоссе открыли в Мытищах. Дорогу в 2,7 километра расширили до четырех полос от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

В ведомстве ожидают, что теперь заторы на реконструированном месте должны быть минимальными.

«Реконструируемый участок полностью бесплатный для проезда. Работы на шоссе не заканчиваются, строителям предстоит достроить двухполосный дублер, пешеходные переходы, остановки и тротуары, благоустройство», — добавил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Все работы завершат к концу года. Также к декабрю в планах провести устройство очистных сооружений на участке, установить шумозащитные экраны и ограждения.