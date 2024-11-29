Движение по путепроводу в Малых Вяземах откроют в декабре 2024 года

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел строительство дорожной инфраструктуры. Путепровод в Малых Вяземах, частьпятого пускового комплекса центральной кольцевой автомобильной дороги, планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.

Готовность объекта составляет практически 90%. Рабочее движение запустят 25 декабря.

Глава округа Андрей Иванов отметил важность этого дорожного объекта для муниципалитета. После открытия путепровода старая схема движения через железнодорожный переезд останется в силе.

Кроме того, в Сколково реализуется проект новой дороги-дублера Можайского шоссе. Сейчас разрабатывается проектная документация. Дорога позволит открыть подъезд к транспортно-пересадочному узлу «Сколково». Здесь в 2025 году планируют построить два перехода через железнодорожные пути — в Одинцово на улице Вокзальной и в Новоивановском у жилого комплекса «Рублевский».

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