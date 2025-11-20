Движение по путепроводу на 46-м км Ярославского шоссе открыли в Подмосковье

Движение по путепроводу, соединяющему федеральные трассы М-8 и А-107, открыли в Подмосковье. Об этом сообщили в Минтрансе региона со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Протяженность обновленного участка составила 90 метров, а построенных к нему подходов — более 100.

Демонтаж старого и строительство нового дорожного сооружения и подъездов провели менее чем за год. Работы осуществлялись при интенсивном транспортном движении.

На участке с 35-го по 47-й километр реконструкцию продолжают. Все этапы переустройства завершат в 2028 году.

По итогу ширина дороги увеличится до 8-10 полос по основному ходу шоссе и переходно-скоростным местам для съезда в попутном направлении.