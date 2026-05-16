Движение по первому участку Северного подъезда открыли в Лобне
Глава Лобни Анна Кротова 15 мая торжественно открыла транспортное движение по первому участку Северного подъезда города. Новая дорога позволит разгрузить городские магистрали, направив транзитный поток на Северный обход.
Вдоль дороги установили бортовой камень и шумозащитные экраны. Для эффективного водоотведения смонтировали дождевую канализацию и локальные очистные сооружения. Безопасность и комфорт пешеходов обеспечивает новая пешеходная зона.
«Второй этап предполагает строительство 300-метрового участка дороги от улицы Лесной до Локомотивной. Здесь также будут обустроены тротуары и установлены шумозащитные экраны. Но уже сейчас у местных жителей появилась возможность выезжать сразу на обход города, значительно сократив время в пути», — отметила Анна Кротова.
Строительство Северного подъезда — важный этап в развитии транспортной инфраструктуры Лобни. Новая дорога позволит разгрузить городские магистрали.