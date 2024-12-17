Движение по обходу деревни Малые Вяземы на ЦКАД откроют в конце декабря

В Одинцовском округе завершается строительство обхода деревни Малые Вяземы. Запустить движение по дороге планируют в конце года. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

На объекте забетонировали последний участок путепровода, который обеспечит сквозной проезд для грузовых и легковых автомобилей.

Дорожные службы укладывают верхний слой покрытия, устраивают барьерное ограждение, а также наносят дорожную разметку. В ведомстве добавили, что общая протяженность транспортного объекта составляет четыре километра. В рамках работ возвели три путепровода через Ямскую улицу, Можайское шоссе и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги, а также мост через реку Большую Вяземку и тоннель.

Напомним, о бход деревни Малые Вяземы позволит снизить нагрузку с улично-дорожной сети, вывести транзитный поток за ее пределы, а также разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе.